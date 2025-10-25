إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على طريق أسيوط الصحراوي الغربي بالفيوم

أُصيب 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مدخل قرية قصر الباسل بنطاق مركز إطسا بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قد تلقت بلاغاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص مُحمّل بالركاب على الطريق المشار إليه، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبيّن من المعاينة الأولية أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة بيد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة في نهر الطريق وإصابة 7 من مستقليها بإصابات متفرقة.

تم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق؛ للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.