ماكرون يطالب الاتحاد الأوروبي بدراسة استخدام أقوى أداة تجارية ضد الصين

طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زعماء الاتحاد الأوروبي أن يدرسوا استخدام أقوى أداة تجارية لدى التكتل ضد الصين، إذا لم يتمكنوا من إيجاد حل لضوابط التصدير المخطط لها من جانب بكين على المواد الخام الحيوية.

وأضاف ماكرون أنهم يحتاجون إلى دراسة استخدام جميع الخيارات المتاحة ضد الصين، بما في ذلك ما يسمى بأداة الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإكراه، حسب مصادر مطلعة، طبقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وأدلى ماكرون بتلك التصريحات خلال قمة لزعماء التكتل عقدت في بروكسل أمس الخميس، حسب المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها.

ولم ترد الرئاسة الفرنسية على طلب للتعليق.

وقال ماكرون للصحفيين بعد القمة، في إشارة إلى الإعلان الصيني حول معادن الأرض النادرة، بدون التعليق على تفاصيل المحادثة المغلقة "إنه إكراه اقتصادي. يمكن أن نرى التأثير علينا وعلينا أن نكون قادرين على الرد".

يذكر أن معادن الأرض النادرة التي تستحوذ الصين على حوالي 90% من إنتاجها العالمي حاليا، تستخدم في مجموعة واسعة من المنتجات بدءا من الأجهزة الإلكترونية وحتى الصناعات الفضائية والسيارات الكهربائية.

وشددت الصين القيود على تصدير هذه المعادن لتشمل المنتجات المصنّعة في الخارج، مما يضيف طبقةً معقدةً من القيود على صناعةٍ لطالما كانت سببا لخلافات تجارية حادةٍ بين بكين وواشنطن.

وبررت الصين تلك الخطوة بضرورة حماية الأمن القومي الصيني ومصالحه.