نفى حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، تلقي الحركة أي معلومات من الاحتلال الإسرائيلي للمساعدة في العثور على جثامين أسراه، قائلا: «هذه أكاذيب إسرائيلية، الاحتلال لا يقدم معلومات، ويدعي أن لديه معلومات وأن حماس تدري أماكن كل الجثامين، وهذا ادعاء غير صحيح».

وأكد خلال تصريحات لـ «الجزيرة» أن البحث عن الجثامين يواجه صعوبات جمة، لأن «معالم قطاع غزة تغيرت بشكل كامل» بعد أن أباد الاحتلال أحياء بأكملها؛ وليس فقط بسبب نقص المعدات.

وتابع: «الاحتلال قصف أحياء ودمرها ثم جرفها، المنازل التي تهدمت، أصحابها الذين عاشوا فيها عشرات السنين لا يستطيعون التعرف عليها ولا يعرفون الطريق الموصل إلى بيوتهم».

وشدد أن هذه «الدعاية الإسرائيلية» تهدف إلى تبرير استمرار الحصار والإغلاق على قطاع غزة وعدم الدخول في الاستحقاقات الأخرى المطلوبة منهم.

وأشار إلى أن بعض الجثامين المتبقية قد تكون موجودة بالفعل في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة جيش الاحتلال، والتي تشكل أكثر من 50% من مساحة قطاع غزة، وتتطلب اتخاذ خطوات خاصة، لا سيما وأن الاحتلال يمنع الاقتراب من هذه الحدود.