أكد وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، اليوم الجمعة، أن "وقف إطلاق النار في غزة لا يزال ساريًا".

وأضاف روبيو، خلال زيارته مركز التنسيق المدني العسكري الذي افتتحه الجيش الأمريكي في إسرائيل، أنه "يجب التركيز الآن على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة"، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

وأشار إلى أن "دولًا عديدة أبدت رغبتها في المساهمة في القوة الدولية لإرساء السلام في غزة"، مؤكدًا: "سنعمل على نشر 'لجنة الاستقرار' في غزة بأسرع ما يمكن".

وتابع: "دمّرنا المنشآت النووية في إيران، والآن ندعم إسرائيل واستقرارها عبر إزاحة حماس".

وقال روبيو: "حريصون على إنجاح خطة السلام في غزة"، مضيفًا أنه "في حال خرقت حماس اتفاق غزة، سنعتمد آليات أخرى لنزع سلاحها"، مشددًا على أن "غزة لن تكون مصدر تهديد لإسرائيل".

وأضاف: "العمل جارٍ الآن لإقناع حماس بتسليم رفات الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدًا: "سنحاول إرساء فرص لتحقيق الازدهار والاستقرار في غزة".

وكان روبيو وصل إسرائيل أمس الخميس، لينضمّ إلى مسؤولين أمريكيين آخرين سبق أن زاروا تل أبيب، في إطار المساعي لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.