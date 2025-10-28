مستشار وزير الثقافة: نسعى لإدراج الكشري المصري على قوائم التراث الثقافي غير المادي

قالت الدكتورة نهلة إمام مستشار وزير الثقافة للتراث الثقافي غير المادي، إن المجتمعات المحلية في أنحاء الجمهورية قدمت طلباتها للوزارة لإلحاق عناصرها المميز في اتفاقية اليونسكو لصون التراث غير المادي، مضيفة أنه في العام الماضي تم تسجيل الحِنة وآلة السمسمية كعناصر مشتركة مع دول أخرى.

وأضافت في لقاء خاص على قناة "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مصر ستتقدم بطلب لتسجيل الكشري كعنصر وطني تنفرد به، في اجتماع الدورة العشرين للجنة الحكومية الدولية لحماية التراث الثقافي غير المادي في نيوديلهي بالهند، الممتد من من 8 إلى 13 ديسمبر 2025.

وأوضحت أن التسجيل يشمل الاحتفالات كشم النسيم، والسبوع، بمظاهرهم المميزة للمجتمع المصري، بالإضافة للعلاج بالدفن في الرمال في سيوة، ملعقة: "أطراف الوطن نوليها نفس الاهتمام اللي بنوليه لقلب الوطن".

وذكرت أن فوز الدكتور خالد العناني برئاسة اليونسكو؛ لا يعطي الدولة أفضلية بل يدفعها لتقديم أفضل ملف ممكن، مؤكدة أن العناني يقف على مسافة واحدة من كل الدول باعتباره مسئولا عن ثقافة العالم.



سبق وأدرجت مصر في 2024 الحناء والسمسمية ضمن قوائم التراث الثقافي غير المادي في الدورة التاسعة عشرة للجنة الدولية الحكومية لصون التراث، المنعقدة في أسنسيون بجمهورية باراغواي عام 2024، تأكيدًا على عمق الموروث الشعبي المصري وامتداده الإقليمي.

الحناء، التي تشترك فيها مصر مع عدد من الدول العربية، تُعد رمزًا للفرح والزينة في المناسبات الاجتماعية، من الأعراس لاستقبال المواليد، وترتبط بعادات وطقوس تمتد قرونًا، تحمل دلالات جمالية وروحية في حياة النساء. أما السمسمية، فتجسّد روح مدن القناة والبحر الأحمر؛ آلة بسيطة في شكلها، لكنها تحفظ ذاكرة المكان وصوت الناس. يصنعها الصيادون والبحارة بأيديهم من مواد طبيعية، ويعزفونها في الأفراح والمهرجانات، كأداة تجمع بين الفن والهوية والتماسك الاجتماعي.