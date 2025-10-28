شدد حازم قاسم، المتحدث باسم حركة المقاومة الفلسطينية حماس، على إصرار الحركة على إتمام ملف تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى كتائب القسام «بأقصى سرعة ممكنة وعلى أتم وجه» بهدف نزع ذرائع الاحتلال.

وأشار خلال تصريحات لـ «الجزيرة» إلى انتشال أحد جثامين الجنود الأسرى وتسليمه، وذلك بعد «استخدام الآليات التي وصلت من جمهورية مصر العربية»، لافتا إلى دخول بعض الآلات المصرية للمساعدة بهذا الشأن.

وبشأن أعداد الجثامين المتبقية، أشار إلى تسليم 18 جثمانا حتى الآن، ويتبقى 13 جثمانا تعمل الحركة على إنجاز ملفهم بالكامل، مشددا أن «المعيق الأساسي هو عدم امتلاكنا للأدوات، سواء من الآلات الثقيلة أو الأدوات الفنية اللازمة».

واتهم المجتمع الدولي بازدواجية المعايير والتغاضي عن وجود 10000 جثمان فلسطيني لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة في قطاع غزة، قائلا: «يتباكى الجميع على جثامين الأسرى الإسرائيليين ولا أحد يتحدث 10000 جثمان فلسطيني تحت الركام، هذا العدد غير المسبوق في التاريخ».

وتابع: «كما يسعى العالم كله لاستخراج جثامين الأسرى الإسرائيليين، من حق هؤلاء كبشر أن يُبذل جهد لاستخراجهم»، مؤكدا أن عملية بحث وانتشال الجثامين الإسرائيلية معقدة وصعبة وتتطلب جهدًا كبيرًا والمزيد من الآليات.