 سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط - بوابة الشروق
الجمعة 24 أكتوبر 2025 1:59 م القاهرة
سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط

محمد عبد المحسن
نشر في: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 1:44 م | آخر تحديث: الجمعة 24 أكتوبر 2025 - 1:44 م

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالناديالأهلي مع فريق المقاولون العرب، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات في بداية مشوار بطولة دوري المرتبط.

وعقد البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبات طالبهن بالتركيز وضرورة الفوز بالمباراة الأولى في المشوار المحلي.

واختتم الفريق تدريباته أمس على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.


