سيدات طائرة الأهلي يواجهن المقاولون في افتتاح بطولة دوري المرتبط

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يلتقي الفريق الأول لكرة الطائرة «سيدات» بالناديالأهلي مع فريق المقاولون العرب، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الأولى من منافسات بطولة دوري المرتبط.

وتنطلق المباراة في الساعة السادسة مساء، على صالة الأمير عبدالله الفيصل، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبات في بداية مشوار بطولة دوري المرتبط.

وعقد البرازيلي باولو ميلاجريس، المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبات طالبهن بالتركيز وضرورة الفوز بالمباراة الأولى في المشوار المحلي.

واختتم الفريق تدريباته أمس على صالة الأمير عبدلله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.