وزير داخلية لبنان يؤكد جاهزية وزارته لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها

أعلن وزير الداخلية والبلديات في لبنان أحمد الحجار، خلال لقائه الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الجمعة، أن وزارته جاهزة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في شهر مايو المقبل.

وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية، عرض الرئيس عون مع الوزير الحجار التحضيرات الجارية في مختلف وحدات الوزارة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

وأوضح الوزير الحجار أن "جاهزية وزارة الداخلية كاملة لإنجاز هذا الاستحقاق في أفضل الظروف، وفي حيادية وشفافية مطلقتين".

كما تم خلال اللقاء عرض الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة.

ويُذكر أن عددًا كبيرًا من النواب يعتبرون أن قانون الانتخابات النيابية الحالي ينطوي على خلل يتعلق بحق اللبنانيين المنتشرين في العالم بالمشاركة في العملية الانتخابية، ويطالبون بإدراج اقتراح تعديل القانون النافذ ضمن الجلسات التشريعية، بما يسمح للبنانيين المنتشرين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب من أماكن انتشارهم، وليس حصر انتخابهم بستة نواب موزعين على القارات الست، كما ينص القانون الحالي.