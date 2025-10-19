شهدت أسواق الطيور بمحافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، ارتفاعًا في أسعار الدواجن، حيث وصل سعر الدواجن البيضاء إلى 85 جنيها للكيلو.

ورصدت "الشروق" خلال جولة ميدانية بسوق الطيور في منطقة المنشية بوسط المدينة، ارتفاعًا في أسعار بعض الدواجن.

وقال أحمد عاطف، أحد تجار السوق، إن أسواق الطيور تشهد ارتفاعًا طفيفًا، مؤكدا أن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح حاليًا بين 78 و85 جنيهًا للكيلو، بينما سجل سعر الدواجن الحمراء "البلدي" 118 جنيهًا للكيلو، والفيومي البلدي 130 جنيهًا، كما بلغ سعر كيلو البانيه ما بين 180 إلى 200 جنيه، والأوراك من 78 إلى 82 جنيهًا، فيما استقر سعر الكبد والقوانص عند 85 جنيهًا للكيلو.

وأشار عاطف، إلى أن سعر البط السوداني بلغ نحو 135 جنيهًا للكيلو حسب النوع، بينما تراوح سعر زوج الحمام بين 180 و220 جنيهًا، وسجل الأرنب البلدي 150 جنيهًا للكيلو.

وفيما يخص أسعار البيض، أوضح عاطف، أن هناك ارتفاعًا، حيث وصلت كرتونة البيض الأحمر إلى 165 جنيهًا، والبيض الأبيض إلى 140 جنيها، بينما بلغ سعر كرتونة البيض البلدي 135 جنيها.

وتوقع عدد من تجار سوق المنشية أن تشهد الأسعار استقرارًا خلال الفترة المقبلة، مع تحسن حركة الطلب وزيادة المعروض في الأسواق.