قال كاظم أبو خلف، المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف، إن إعلان الأمم المتحدة عن المجاعة في غزة جاء «متأخرًا بالنسبة لمن يعيشون داخل القطاع»، مشيرا إلى أنهم «يعانون الجوع ويقضون الأيام والليالي بلا طعام».

وأضاف خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الجمعة، أن «كثيرًا من الأهالي إن حصلوا على القليل من الغذاء يقدمونه لأطفالهم أولا، ويجازفون بحياتهم في سبيل لقمة من أمام أبواب مؤسسة غزة الإنسانية»، لافتا إلى تجاوز عدد شهداء لقمة العيش أكثر من 2000 فلسطيني و14 ألف جريح.

وأوضح أن إعلان المجاعة في غزة جاء عقب التأكد من استيفاء «العتبات الثلاث» الواجب تجاوزها، والمتمثلة في انعدام توفر الغذاء بوضوح وعمق، وانتشار سوء التغذية، ووقوع وفيات ناجمة عن الجوع ومضاعفاته.

وأكد أن التقارير الموثقة والبيانات والأرقام الصادرة عن المؤسسات الأممية المتخصصة تشكل «مواد طريق» للمساءلة، مشددا أن «غياب المحاسبة هو سبب الكثير مما يحدث في قطاع غزة»، بما فيها استخدام التجويع أداة حرب.

ووصف واقع غزة بأنه غير مسبوق في الذاكرة الحديثة، مشيرا إلى أن معدل وفيات الأطفال اليومي يتراوح بين 27 إلى28 طفلا منذ 7 أكتوبر، قائلا إن «صفا مدرسيا كاملا يفنى يوميا من الوجود على مدار أكثر من 23 شهرا عن قصد وعمد، وتجويع، وإسراف في القتل ولا مبالاة عجيبة لم ير لها مثيل».

وأشار إلى أن نصف المستشفيات تعمل بشكل جزئي نتيجة التدمير المنهجي، مع حاجة أكثر من 14 ألف شخص بينهم آلاف الأطفال للإخلاء الطبي، في ظل انتشار أمراض وسوء تغذية على نطاق واسع، فيما تمنع إسرائيل المساعدات المنقذة للحياة من الوقود والغذاء والدواء والحضّانات من الدخول.

وأعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، دخول القطاع في حالة مجاعة، مؤكدة أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من مليوني فلسطيني «من صنع الاحتلال» وليست نتيجة عوامل طبيعية شأن حالات أخرى.

وقال وكيل الأمين العام للشئون الإنسانية توم فليتشر إن «المجاعة في غزة ينبغي أن توقظ ضمير العالم كله»، مشددًا على أنها كانت قابلة للتفادي لولا المنع الممنهج الذي فرضه الاحتلال الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية والإنسانية.