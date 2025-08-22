‎جمارك مطار القاهرة تضبط محاولات تهريب متنوعة لأحجار كريمة ومخدرات ومستندات مزورة

‎أصدرت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي بيانًا كشفت فيه عن تحرير عدد من محاضر الضبط المتنوعة خلال الأيام الماضية.

‎وجاء في البيان أنه تم تحرير محضري ضبط جمركي رقم 122 و123 لسنة 2025 ضد راكبتين آسيويتين.

‎ضُبطت الأولى وبحوزتها 40 حجرًا كريمًا من الزمرد وكشاف أحجار كريمة، في حين ضُبطت الثانية وبحوزتها 37 حجرًا كريمًا من الزمرد أيضًا. وقد تمت عملية الضبط أثناء التفتيش الذاتي لهما عند إنهاء الإجراءات الجمركية على رحلة الخطوط الإثيوبية القادمة من أديس أبابا.

‎كما تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 113 لسنة 2025 ضد راكب آسيوي بحوزته 2733 ورقة وملصقًا وشهادة دراسية تحمل علامات مائية خاصة بالثانوية العامة لدولتين عربيتين، كانت مُعَدّة للتزوير.

‎وفي حادثة أخرى، تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 119 لسنة 2025 ضد راكب مصري ضُبطت بحوزته مخدرات (حشيش، ماريجوانا، كوكايين، وطوابع وغيرها) داخل 26 عبوة، وذلك أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب الرحلة المصرية القادمة من باريس.

‎وفي توقيت متزامن، تم تحرير محضر ضبط جمركي رقم 120 لسنة 2025 ضد راكب مصري قادم على متن رحلة الخطوط المصرية من نيويورك، حيث ضُبطت بحوزته 128 قطعة عملة أثرية.

‎كما حررت الإدارة الثانية بجمارك مطار القاهرة عدة محاضر أخرى، أبرزها محضر ضبط جمركي رقم 115 ضد راكب آسيوي حاول تهريب 268 سماعة ونظارة و40 جهاز بث.