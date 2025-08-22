النائب عامر الشوربجي: مصر تحولت من مستورد إلى مصدر للزبيب وتوفر 50 مليون دولار سنويا

قال النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، إن صناعة الزبيب في مصر تمتد لأكثر من 50 عامًا، مضيفا أن: «مصر حتى عام 2021، كانت تستورد 12 ألف طن من الزبيب».

ولفت خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر فضائية «صدى البلد» إلى تراجع معدل الاستيراد في 2022 لينخفض إلى 5367 طنا، مشيرا إلى أن «استيراد 12 ألف طن بسعر 3000 دولار للطن، كانت تكلف الدولة 36 مليون دولار تدفعها للمزارعين في إيران وباكستان والهند والصين».

وأضاف أن 2023، شهد تصدير مصر 3 آلاف طن، فيما قفزت صادراتنا في 2024 إلى 9 آلاف طن، مشيرا إلى المستهدف للعام الجاري تصدير ما بين 15 إلى 20 ألف طن من الزبيب.

ونوه أن مصر تصدر الزبيب إلى جميع دول المغرب العربي وسوريا وبعض الدول الإفريقية، مضيفا أن الأصناف العالية الجودة تذهب معظمها إلى أسواق المغرب العربي.

وأكد مشاكل القطاع تتمثل في غياب مناطق لاحتواء أكثر من 110 مصانع تعمل في هذا المجال بمحافظة الغربية، لافتا إلى تصدير 180 ألف طن عنب هذا العام، وتوفير 50 مليون دولار.

وأرجع النمو إلى التوسع الكبير في زراعة «العنب البناتي» في الأراضي الجديدة بمحافظة المنيا، بفضل جهود شركات استصلاح الأراضي مثل شركة «الريف المصري»، لافتا إلى تراوح إنتاج الفدان ما بين 10 إلى 20 طنا.

وأوضح أن العملية الإنتاجية للزبيب تبدأ بتجفيف محصول العنب من مزارع المنيا، ثم تنتقل إلى مرحلة «التشطيب» في مصانع الغربية، مشيرا إلى طرح وزارة الزراعة تخصيص قطعة أرض في محطة بحوث الجميزة بمركز السنطة.

وأضاف أن الكتان اليوم يُصدر خارج مصر خاما «شعر» بسعر يتراوح بين 4000 إلى 5000 دولار للطن، ثم تستورده المصانع بسعر من 10 إلى 11 ألف دولار للطن، متسائلا: «لماذا لا نقيم مصانع كتان في قرية مثل شبرا ملس، التي تنتج وحدها 85% من كتان الجمهورية؟».

وأعلن الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، الأربعاء، أن المرحلة المقبلة ستشهد إعطاء أولوية للتوسع في تصنيع الزبيب، حيث سيتم دراسة آليات وزيادة المساحات المزروعة من العنب وتعظيم الاستفادة من المناطق الصناعية في الدلتا لإقامة مشاريع متخصصة في تصنيع الزبيب، إلى جانب مناقشة متطلبات توطين صناعة الكتان وآليات تعظيم الاستفادة من كل مكوناته واستخراج القيمة الكاملة منه.