ولي العهد السعودي والعاهل الأردني يستعرضان هاتفيا جهود تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا

استعرض ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار إقليميا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالا هاتفيا مساء الثلاثاء من العاهل الأردني "جرى خلاله استعراض أبرز المستجدات الإقليمية، وبحث سُبل تعزيز العمل المشترك وتكثيف الجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار".

من جانبها قالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي بحثا أبرز مستجدات المنطقة، خلال الاتصال.

وقالت إن الجانبين الأردني والسعودي "أكدا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف الجهود المبذولة للتوصل إلى تهدئة شاملة تعيد الاستقرار إلى الإقليم".