قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن الاحتلال الإسرائيلي «لا يؤمن بحل الدولتين، ولا بالسلام العربي- الإسرائيلي»، مشيرا إلى رغبتهم في «تخفيف الهوية الفلسطينية على الأرض»، على صعيد الأفراد وضم الأراضي.

وأشار خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» إلى أن حجم الإجرام الإسرائيلي دفع حتى المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى التحرك لشعورهم بأن مصداقيتهم باتت على المحك.

واعتبر أن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار «خطوة أولى جيدة»، مشيرا إلى أن عدم تنفيذ الاتفاق بالكامل يكمن في كونه «لا يتمشى مع موقف أي من الطرفين» في ظل رغبة الاحتلال الرسمية برفض وقف الحرب قبل القضاء على حماس ونزع سلاحها؛ ولكنه لم تنجح في تحقيق ذلك.

وأوضح أن حماس التي اشترطت انسحابا كاملا مقابل عودة المختطفين، اضطرت للتراجع كذلك، وخلص إلى أن «الطرفين اضطرا للتنازل تحت الضغط الدولي».

وتابع حديثه: «أنا أقول دائما مجازا، رغم تأييدي للخطوة الأولى، لكن مش مطمئن للخطوة الأخيرة، لأن الاتفاق كُتب بالرصاص»، بمعنى أنه مجرد «عناوين وعناصر تحتاج للتفصيل».

وتساءل عن تفاصيل تشكيل المجلس الأعلى لإدارة غزة، وقواعد فض الاشتباك، وصولا إلى كيفية نزع سلاح حماس، واستخدام تعبير «تفكيك التسلح» الغامض بدلا من «نزع السلاح»، بالإضافة إلى الصياغة العامة جدًا للبند الأخير الذي تحدث عن «تمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق مطالبه المشروعة» دون ذكر حل الدولتين أو حق تقرير المصير بشكل واضح.