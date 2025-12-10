 سباليتي يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة بافوس في دوري الأبطال - بوابة الشروق
الأربعاء 10 ديسمبر 2025 9:52 م القاهرة
سباليتي يعلن تشكيل يوفنتوس لمواجهة بافوس في دوري الأبطال

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 9:37 م | آخر تحديث: الأربعاء 10 ديسمبر 2025 - 9:37 م

أعلن لوتشيانو سباليتي، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، تشكيل السيدة العجوز لمباراة بافوس القبرصي، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "أليانز" ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يتشارك الفريقان نفس العدد من النقاط  6 ، لكن يوفنتوس يتواجد بالمركز الـ24، في حين يحتل بافوس المركز الـ25.

وجاء تشكيل يوفنتوس على النحو التالي:

حراسة المرمى: جريجوريو

خط الدفاع: كالولو - كيلي - كووبميينيرز

خط الوسط: مكيني - لوكاتيلي - ميريتي - كامبياسو

خط الهجوم: زيجروفا - جوناثان ديفيد - يلدز.


