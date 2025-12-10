أياكس أمستردام يحقق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق أياكس أمستردام فوزه الأول في مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بانتصار مثير خارج ملعبه على كاراباج الأذربيجاني بنتيجة 4 / 2 ضمن منافسات الجولة السادسة، اليوم الأربعاء.

تقدم كاراباج بنتيجة 2 / 1 حتى الدقيقة 79.

سجل كاميلو دوران وماتيوس سيلفا هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 10 و47 بينما أحرز كاسبر دولبرج هدف أياكس الأول في الدقيقة 39.

لكن الفريق الهولندي انتفض بثلاثة أهداف في الدقائق الأخيرة، سجلها أوسكار جلوخ "ثنائية" وأنطون جايي في الدقائق 79 و83 و90.

رفع أياكس أمستردام رصيده إلى ثلاث نقاط من فوز وحيد بعد خمس هزائم، ليتواجد في المركز 33، وتبقى فرصته ضعيفة في التأهل حيث تنتظره مباراتين أمام فياريال الإسباني وأولمبياكوس اليوناني في يناير.

أما كاراباج تجمد رصيده عند 7 نقاط في المركز الحادي والعشرين بعد خسارته الثالثة، وسيلعب آخر مباراتين أمام آينتراخت فرانكفورت على ملعبه ثم يخرج لمواجهة ليفربول في إنجلترا.