 مستشار وزير التموين السابق: الذهب يتجه بقوة لتجاوز 5000 دولار بنهاية العام - بوابة الشروق
الإثنين 20 أكتوبر 2025 7:05 ص القاهرة
مستشار وزير التموين السابق: الذهب يتجه بقوة لتجاوز 5000 دولار بنهاية العام

محمد شعبان
نشر في: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 5:59 ص | آخر تحديث: الإثنين 20 أكتوبر 2025 - 5:59 ص

قال الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب السابق، إن المعدن الأصفر يسجل حاليًا أعلى مستوياته التاريخية على الإطلاق.
وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» الصعود غير المسبوق إلى مجموعة من العوامل، على رأسها التعريفات الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والحروب الاقتصادية، التي تؤدي إلى ارتفاع مستويات التضخم عالميا.
وأوضح أن السياسات الجيوسياسية غير المستقرة، أدت إلى اهتزاز الثقة في الأوعية الاستثمارية الأخرى مثل السندات والعملات المشفرة، لافتا إلى ضغط البنوك المركزية حول العالم، بما في ذلك في الولايات المتحدة، بقوة على الذهب باعتباره «مركز القيمة والملاذ الآمن الوحيد».
وتوقع استمرار موجة الصعود، مشيرا إلى أن «الذهب يسير في طريقه بقوة ليتخطى حاجز الـ 5000 دولار بنهاية هذا العام»، لافتا إلى انعكاس ذلك على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وارتفع الذهب عيار 21 إلى 5730 جنيهًا، فيما سجل عيار 18نحو 4911 جنيها، كما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليسجل 45840 جنيهًا، بعد صعود أوقية الذهب لتسجل 4251.52 دولارًا.

