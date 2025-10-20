قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن تشهد حالة من الاستقرار في المرحلة الحالية، على الرغم من قرار رفع أسعار المواد البترولية.

وأرجع خلال تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «الحدث اليوم» حالة الاستقرار إلى ثبات أسعار الأعلاف، والتي تمثل العنصر الأهم في التكلفة بنسبة تصل إلى 70%.

وأشار إلى انخفاض أسعار الدواجن مرة أخرى، ليصل سعر الكيلو إلى 63 جنيها بعد أن كان 67 جنيها، مؤكدا أن هذا السعر أصبح يقل عن التكلفة الفعلية للإنتاج البالغة 67 جنيها.

ورأى أن متغير أسعار المحروقات الجديد لا يمكن تجاهله، قائلا: «لو كانت هذه الزيادة في فصل الصيف، لما كان لها أي تأثير، لكن الشتاء يحتاج إلى تدفئة كثيرة جدًا تبدأ من اليوم الأول للدورة الإنتاجية وتنتهي معها».

وأضاف أن أجهزة التدفئة تعتمد إما على السولار أو على غاز البوتاجاز، وكلاهما ارتفع سعره بشكل واضح، معتبرا أن ذلك «من الممكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

ورفض تحديد نسبة معينة للزيادة المتوقعة، قائلا: «لا أحد يستطيع أن يحدد نسبة زيادة 10% أو 15%، بسبب اختلاف المنطقة، فالمناطق الشمالية الباردة تحتاج لتدفئة على مدار 24 ساعة، في المقابل تحتاج مناطق الصعيد للتدفئة لفترات أقل تتراوح بين 5 إلى 10 ساعات».

وشدد أن «أي صناعة ترتفع مستلزمات إنتاجها ومدخلاتها، ستؤدي في النهاية إلى زيادة في الأسعار بنسبة معينة».

وتراجعت أسعار الدواجن البيضاء، الأحد، لتسجل نحو 63 جنيهًا في المزرعة، و 77 جنيها للمستهلك.