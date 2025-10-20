ترامب: أمريكا قد تشتري لحوم الأبقار من الأرجنتين لخفض الأسعار للمستهلكين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو على متن طائرة الرئاسة يوم الأحد إن الولايات المتحدة يمكن أن تشتري لحوم الأبقار الأرجنتينية في محاولة لخفض الأسعار على المستهلكين الأمريكيين.

وقال للصحفيين على متن طائرة الرئاسة أثناء رحلة من فلوريدا إلى واشنطن: "سنشتري بعض لحوم الأبقار من الأرجنتين. إذا فعلنا ذلك، فسيؤدي ذلك إلى خفض أسعار لحوم الأبقار عندنا".

وكان ترامب قد وعد في وقت سابق من هذا الأسبوع بمعالجة هذه القضية في إطار جهوده لكبح جماح التضخم.

ويعمل ترامب على مساعدة الأرجنتين في دعم عملتها المنهارة من خلال خط مبادلة ائتمانية بقيمة 20 مليار دولار وتمويل إضافي من الصناديق السيادية والقطاع الخاص، وذلك قبل انتخابات التجديد النصفي لحليفه المقرب، الرئيس خافيير ميلي.