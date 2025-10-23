افتتحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، قسم الجراحة العامة في مستشفى الخليل الحكومي "عالية"، بعد استكمال أعمال الترميم والصيانة بدعمٍ سخي من المجتمع المحلي، وبإشراف ملتقى رجال الأعمال في المحافظة.

وجرى الافتتاح بحضور محافظ الخليل خالد دودين، والوكيل المساعد لشؤون المستشفيات والطوارئ معتصم محيسن ممثلاً عن وزير الصحة ماجد أبو رمضان، ومدير عام المستشفيات هيثم الهدري، ومدير عام مستشفى الخليل الحكومي طارق البربراوي، والطواقم الطبية والإدارية في المستشفى، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية والداعمين والمتبرعين.

وفي كلمته، نقل محيسن تحيات وزير الصحة واعتزازه بالشراكة المجتمعية الفاعلة في دعم القطاع الصحي، مقدما شكره لملتقى رجال الأعمال والمجلس الاستشاري والمجتمع المحلي في محافظة الخليل على دعمهم السخي للمستشفى، مؤكدا أن هذا الدعم يشكّل حافزًا لتطوير الخدمات الصحية بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع الصحي ورؤية الوزارة في تقديم خدمات طبية عالية الجودة لجميع المواطنين.

ودعا محيسن الطواقم الطبية والإدارية إلى بذل أقصى الجهود لتقديم خدمات تليق بالمواطن الفلسطيني وتعزّز الثقة بالمؤسسات الصحية الحكومية.

من جهته، أشاد دودين بالداعمين وملتقى رجال الأعمال، مؤكدا أن دعم بناء وتطوير المؤسسات الوطنية يعزّز صمود المواطن الفلسطيني وثقته بمؤسساته، ويجسّد نموذجا للشراكة الفاعلة بين القطاع العام والمجتمع المحلي.

بدوره، أعرب رئيس ملتقى رجال الأعمال أحمد القواسمي عن فخره بالشراكة مع وزارة الصحة، مؤكدا استمرار جهود رجال الأعمال في دعم وتطوير الخدمات الطبية بما يحقق رؤية الوزارة في توطين الخدمات الصحية وتوفير الرعاية الطبية المناسبة للمواطنين.

بدوره، ثمّن البربراوي جهود وزارة الصحة في تطوير خدمات المستشفى، مشيدا بالدعم المتواصل من المجتمع المحلي وملتقى رجال الأعمال والمجلس الاستشاري، ومؤكدا التزام الطواقم الطبية بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والعمل على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية.

وتخلل الافتتاح تكريم المتبرعين وذويهم، وجولة في القسم الذي تم تجهيزه بـ 36 سريرًا مزودة بكافة الخدمات والمستلزمات الطبية اللازمة لتقديم الرعاية الجراحية المتكاملة للمرضى.