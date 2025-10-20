قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، إن اتفاق إنهاء الحرب في غزة ليس سوى «بداية غير كافية»، لافتا إلى انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد ثلاث سنوات ونصف، فضلا عن تغيير مواقفه باستمرار «حسب المكسب والخسارة»، بينما نتنياهو «ضد ما حدث».

وشدد خلال مقابلة مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج «الصورة» المذاع عبر «النهار» على ضرورة تحصين وتقنين بنود الاتفاق في مجلس الأمن لضمان «التفسير السليم» للنصوص، لا سيما مع تسرب نسخ متعددة منه، إحداها بتفسير إسرائيلي.

ووصف الاتفاق مجازًا بأنه «كُتب بالقلم الرصاص»، موضحا أن مطالبته بتأمينه تأتي خشية أن يؤدي مرور الوقت وتغير المواقف إلى محو نتائجه النهائية، ويصبح كل ما تحقق مجرد بداية لم تكتمل.

ونوه أن الذهاب للمجلس ليس بديلا عن الدور الأمريكي بل مكملا له، موضحا أن الاتفاق سيستغرق تنفيذه عامين، في حين الوصول إلى هدفه النهائي «الدولة الفلسطينية» يحتاج من خمس إلى ثماني سنوات، والتي تتجاوز فترة ولاية ترامب.

ورأى أن حماس ستوافق على قوة دولية، إذا كانت قواعدها «ثابتة وواضحة وتحمي الطرفين»، وليس فقط لحماية إسرائيل.

واعتبر أن كلا من إسرائيل وحماس «خاسران وكاسبان» في المرحلة الحالية، بعد أن اضطر كل طرف للتراجع عن مواقفه المتشددة تحت الضغط الدولي.

وبشأن تقييم وضع القضية الفلسطينية بعد عامين من السابع من أكتوبر، قال إن «من الصعب القول كسبت أو خسرت، الكثير من الضحايا سقطوا، وأي تحرك في النهاية به مكسب وخسارة، صعب أن أقول كل هؤلاء ماتوا وكسبت! لكن في نفس الوقت، بعيدا عن الضحايا قبل 7 أكتوبر، الحديث عن حل الدولتين كان معدوما، أما اليوم كل المجتمع الدولي عدا أمريكا يطالب بحل الدولتين».