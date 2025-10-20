آلاف اليهود المتشددين يتظاهرون في نيويورك ضد تعديل محتمل لقواعد التجنيد الإسرائيلي

احتشد الآلاف من اليهود المتشددين (الأرثوذكس المتطرفين) في الشوارع والأرصفة لمسافات حول القنصلية الإسرائيلية في مدينة نيويورك يوم الأحد للاحتجاج على قضايا تشمل الإنهاء المحتمل لإعفاء الطلاب المتدينين من الخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي.

وأظهر الاحتجاج الذي جرى بالقرب من القنصلية، على بعد بناية واحدة من حرم مقر الأمم المتحدة في مانهاتن، العلاقة المعقدة بين إسرائيل وقطاعات من التجمعات الكبيرة من اليهود المتدينين جدا في نيويورك وضواحيها.

يأتي هذا بعد أن أمرت المحكمة العليا الإسرائيلية العام الماضي الحكومة بالبدء في تجنيد الرجال اليهود المتشددين في الجيش. وكان هناك إعفاء من التجنيد معمول به منذ فترة طويلة - يعود تاريخه إلى تأسيس إسرائيل عام 1948.

ويخشى المتشددون من أن يؤثر التجنيد الإلزامي على روابط الأتباع بدينهم. لكن العديد من الإسرائيليين اليهود يدفعون بأن الإعفاء غير عادل. وقد تعمقت الخلافات حول هذه القضية منذ بدء الحرب في غزة.