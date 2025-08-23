الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا بـ 4 مليارات يورو

قدم الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة مساعدات مالية إضافية بقيمة 4.05 مليار يورو "4.7 مليار دولار" لأوكرانيا، في الوقت الذي قال فيه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إنه لايوجد مبرر حاليا لعقد لقاء بين الزعيمين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكى في وقت قريب.

وكتبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين على موقع إكس للتواصل الاجتماعى اليوم قبيل احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها في نهاية هذا الأسبوع تقول : "تضامن الاتحاد الأوروبي مع أوكرانيا ثابت". وأضافت أن صرف أكثر من 4 مليارات يورو يُظهر التزام الاتحاد الأوروبي القوي بتعافي البلاد ومستقبلها.

جاء هذا الإعلان في الوقت الذي حشد فيه أعضاء حلف شمال الأطلسي "الناتو" من الاتحاد الأوروبي صفوفهم خلف أوكرانيا لتقديم جبهة موحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مساعيه الدبلوماسية لعقد لقاء بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وترى موسكو أنه لا يوجد حاليا أي مبرر لعقد لقاء مباشر بين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، على عكس توقعات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لشبكة تليفزيون "إن بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة إن: "بوتين مستعد للقاء زيلينسكي عندما يكون هناك جدول أعمال جاهز لقمة، ومثل هذا الجدول ليس جاهزا على الإطلاق".

وأضاف لافروف: "من بين النقاط التي يجب توضيحها مسبقا هي تنازل أوكرانيا عن عضويتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) وتنازلات بشأن الأراضي. وتابع لافروف: "زيلينسكي قال لا لكل شيء".