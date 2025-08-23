 الجيش اللبناني ينفي اتهامات إسرائيلية بالتغطية على متورطين في مقتل عنصر من اليونيفيل - بوابة الشروق
السبت 23 أغسطس 2025 1:57 ص القاهرة
الجيش اللبناني ينفي اتهامات إسرائيلية بالتغطية على متورطين في مقتل عنصر من اليونيفيل

بيروت - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 11:51 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 11:51 م

نفت قيادة الجيش اللبناني، اليوم الجمعة، مزاعم إسرائيلية بشأن قيام أحد ضباطها بالتغطية على متورطين في مقتل عنصر من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان "اليونيفيل" في ديسمبر 2022.

وقالت القيادة في بيان، إن "أحد الحسابات المعادية نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مزاعم حول قيام ضابط في الجيش بالتغطية على المتورطين في الحادثة".

وشدد البيان على أن ضباط المؤسسة العسكرية "يؤدون واجبهم الوطني وينفذون مهامهم بنزاهة واحترافية في مختلف المناطق اللبنانية".

وأوضح اليبان أن الضابط المشار إليه "أدى دوراً مهماً في التنسيق مع اليونيفيل وكشف ملابسات الحادثة، ضمن إطار التعاون الوثيق والمتواصل بين الجيش والقوة الدولية".

وجاء في البيان "في المقابل، يمعن العدو الإسرائيلي في اعتداءاته وانتهاكاته اليومية للسيادة الوطنية، ويستمر في احتلال أراضٍ لبنانية، ونشر الأكاذيب، مثبتًا أكثر من أي وقت مضى إصراره على زعزعة الاستقرار الداخلي للبنان".


