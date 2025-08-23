بنك قناة السويس يحصد 4 جوائز مرموقة من مجلة EMEA Finance لعام 2024

• التكريم للأداء الاستثنائى فى التمويل المشترك وسوق أدوات الدين

فى إنجاز جديد يُضاف إلى سجل نجاحاته المتتالية، حصد بنك قناة السويس 4 جوائز مرموقة من مجلة EMEA Finance، ضمن جوائز التميز المالى لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وجوائز أفضل صفقة تمويل مشروعات لعام 2024.

وشملت الجوائز أفضل صفقة توريق فى إفريقيا (Best Securitization Deal in Africa)، أفضل صفقة عقارية (Best Real Estate Deal)، أفضل قرض مشترك حكومى فرعى فى إفريقيا (Best Sub-Sovereign Syndicated Loan in Africa)، وأفضل صفقة إعادة تمويل فى شمال إفريقيا (Best Refinancing in North Africa).

جاء اختيار بنك قناة السويس للفوز بهذه الجوائز بناءً على تقييم دقيق للصفقات التمويلية التى نفذها البنك، بالإضافة إلى آراء مجموعة من الخبراء والمُتخصصين على المستوى الدولى، مما يعكس حرص البنك المستمر على تقديم حلول مرنة تلبى متطلبات السوق وتدعم نمو العملاء.

وفى هذا السياق، نجح البنك فى المشاركة فى ترتيب عدد من الصفقات التمويلية التى تُلبى احتياجات السوق وتخدم القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأولوية، وسجلت محفظة القروض طويلة الأجل والقروض المشتركة نمو بنسبة 147%، وذلك بنهاية الربع الثانى من عام 2025 مقارنة بعام 2023، وكذلك نمو محفظة التوريق والتصكيك بنسبة 71.30% عن ذات الفترة.

وتُعد تلك الجوائز بمثابة اعتراف دولى على جهود البنك المتميزة فى مجالات التمويل المُشترك وسوق أدوات الدين، وحرصه على تقديم حلول مبتكرة لتمويل المشروعات والخدمات المصرفية الاستثمارية والتمويل المهيكل.

تسلّم الجوائز شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك قناة السويس، والسيد الفقى، رئيس قطاع تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية، خلال الحفل السنوى للمجلة فى لندن، بحضور ممثلى كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية حول العالم.

وفى هذا السياق، قال شهاب زيدان، نائب الرئيس التنفيذى والعضو المُنتدب لبنك قناة السويس، أن هذا التكريم يعكس ثقة العملاء المتنامية، وحرص البنك على تقديم حلول مالية شاملة ومُبتكرة تُلبى احتياجات السوق المتغيرة، بما يدعم بدوره نمو الاقتصاد القومى.

وأضاف «زيدان» أن بنك قناة السويس يتبنى استراتيجية شاملة تعتمد على تنويع خدماته المالية والاستثمارية، لترسيخ موقعه كلاعب رئيسى فى سوق رأس المال وأدوات الدين. مشيدًا باحترافية فريق عمل تمويل الشركات والخدمات الاستثمارية فى إدارة وتنفيذ صفقات تمويل كُبرى بكفاءة ومرونة.

وجدير بالذكر أنه منذ حصول البنك على رخصة الترويج وتغطية الاكتتاب، شارك بنك قناة السويس فى عدد كبير من الإصدارات الناجحة فى قطاعات استراتيجية متنوعة مثل التعليم، التمويل الاستهلاكى والعقارى، التمويل متناهى الصغر، التنمية العمرانية، والتنمية الاجتماعية.

كما شارك البنك فى 19 إصدارًا منذ بداية عام 2024 حتى تاريخه بلغ إجمالى قيمتها نحو 22.6 مليار جنيه، ولعب أدوارًا متعددة تشمل «ضامن التغطية»، «أمين الحفظ»، «متلقى الاكتتاب»، و«وكيل السداد»، كما أتم إصدارين ناجحين لصكوك التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 5.8 مليار جنيه، ويأتى ذلك فى إطار استراتيجيته الهادفة إلى التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، وكذا تعزيز حضوره فى مجال أدوات التمويل الإسلامى، ما يعزّز من قدرته على تلبية مختلف الاحتياجات التمويلية للمشروعات.

وفى إطار استراتيجية البنك التوسعية، الهادفة إلى تعزيز مكانته كمؤسسة مالية رائدة فى السوق المصرفية المصرية، حقق البنك إنجازات بارزة فى مجال التمويل المشترك والتمويلات المهيكلة (Structured Finance). فقد نجح خلال عام 2024 حتى الربع الأول من عام 2025 فى قيادة والمشاركة فى ترتيب 10 صفقات تمويلية كبرى ضمن تحالفات مصرفية قوية، بلغ إجمالى قيمتها نحو 24.9 مليار جنيه مصرى.

هذا ويواصل بنك قناة السويس أداء دوره الحيوى فى دعم الاقتصاد القومى وتعزيز جهود التنمية المستدامة، من خلال تقديم باقة متكاملة من الحلول المالية والمصرفية المصممة لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء، سواء من الأفراد أو الشركات، بما يسهم فى تمكينهم من تحقيق أهدافهم المالية والاستثمارية.