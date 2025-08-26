 مدرب بيراميدز: ننافس على الدوري.. والخسارة أمر طبيعي في كرة القدم - بوابة الشروق
الثلاثاء 26 أغسطس 2025 10:43 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع النجاح لنظام الدوري المصري الجديد في ظل مشاركة 21 فريقًا؟
النتـائـج تصويت

مدرب بيراميدز: ننافس على الدوري.. والخسارة أمر طبيعي في كرة القدم

محمد جلال
نشر في: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:25 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 26 أغسطس 2025 - 10:25 ص

كشف المعتصم سالم المدرب المساعد لنادي بيراميدز، سبب الخسارة التي تلقاها فريقه أمام مودرن سبورت، أمس الإثنين، بمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحضر سالم المؤتمر الصحفي بعد المباراة بدلًا من المدير الفني الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، وقال: "واجهنا فريقًا كبيرًا ويمتلك لاعبين أصحاب خبرات سيساعدونه على تجميع عدد كبير من النقاط".

وأضاف: "رأينا ماذا فعل مودرن سبورت أمام الأهلي والزمالك، ونحن نعرف أنه فريق جيد جدا".

وأكمل: "كنا أفضل في معظم المباراة ضد مودرن سبورت ولكن خسرنا في النهاية، كنا نمتلك السيطرة والاستحواذ وكذلك الفرص الأكبر كانت من نصيبنا".

وأنهى المعتصم سالم: "بيراميدز ينافس على الدوري وأي بطولة نشارك فيها سننافس عليها، والخسارة في كرة القدم أمر طبيعي ولكن بالنسبة لطموح النادي هذا أمر غير مقبول".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك