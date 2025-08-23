السياحة تنسق مع 3 جهات حكومية لتحديث إحصائيات إنفاق السائحين

• وزير السياحة: زيادة فى الحصيلة الدولارية من عائدات السياحة.. ونقترب من ١٨ مليون سائح





تعكف وزارة السياحة والآثار حاليًا على تحديث إحصائيات معدل إنفاق السائحين، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء والبنك المركزى.

وأكد وزير السياحة والآثار شريف فتحى، أن كل المؤشرات والإحشصائيات السياحية كشفت عن زيادة كبيرة فى الحصيلة الدولارية من عائدات السياحة خلال الفترة الأخيرة، وأشار الوزير إلى أن متوسط إقامة السائح حاليًا تصل الى عشرة ليالٍ سياحية بمتوسط انفاق تجاوز الـ94 دولارًا لليلة الواحدة وفقًا لآخر تقييم لإنفاق السائح مطابق لإحصائيات عام 2020/2021.

وأوضح وزير السياحة والآثار، فى تصريحات صحفية، أنه وفقًا لمعدلات الحركة السياحية الوافدة لمصر منذ بداية العام الجارى حتى الآن وأيضًا لمؤشرات الحجوزات الحالية والمستقبلية فإن مصر قريبة من جذب 18 مليون سائح بنهاية عام 2025، موضحًا أن أعداد السياح الذين زاروا مصر خلال الـ7 شهور الأولى من العام الجارى سجلت زيادة تتراوح ما بين 22 و25% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى.

وأضاف أن أهم ما يميز الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الجارى أنها جاءت من أسواق متعددة، ولم تعتمد بشكل كلى على سوق معينة أو قارة معينة، لافتًا إلى أن المقصد السياحى المصرى يحظى بسمعة جيدة على المستوى العالمى، موضحًا أنه تم هذا العام استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى فى الترويج للمدن السياحية المصرية.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالفعاليات المتعددة المقامة بمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة خلال فصل الصيف الحالى، لافتًا إلى أن تلك الفعاليات ساهمت فى وصول نسب الإشغال الفندقى بها إلى نحو 100%، مشيرًا إلى أن تلك الأحداث تعتبر أحد أهم وسائل جذب السياح لزيارة المدن السياحية.

وأكد الوزير أن مصر تتمتع بتنوع سياحى فريد فى المنتجات السياحية فتحت شعار «مصر.. تنوع لا يُضاهى» تستهدف الاستراتيجية الحالية للوزارة تحويل هذا التنوع إلى منتجات قابلة للتسويق عالميًا خلال السنوات المقبلة، مشيرًا فى الوقت نفسه إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الاهتمام بالتراث المصرى المغمور بالمياه، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالتراث المصرى المغمور بالمياه، وصونه وتقديمه للجمهور بشكل يليق بقيمته.

وكشفت الإحصائيات السياحية عن زيادة معدل إنفاق السائحين خلال النصف الأول من العام الحالى، حيث تجاوز متوسط معدل الإنفاق اليومى 94 دولارًا وتجاوز الـ100 دولار فى عدد من الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، فيما ارتفع متوسط الإنفاق اليومى للسياح العرب الوافدين لزيارة مصر خلال فصل الجارى إلى ما يقرب من 400 دولار، وذلك وفقًا لمؤشرات وإحصائيات أعدها عدد من خبراء السياحة العاملين فى السوق العربى.

وتستهدف وزارة السياحة والآثار وصول أعداد السياح الوافدين لمصر لهذا العام إلى نحو 18 مليون سائح مع تحقيق إيرادات تتراوح ما بين 16 و18 مليار دولار، وارتفعت أعداد السياح الوافدين لمصر خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة تتراوح ما بين 22 و26% بالمقارنة بذات الفترة من العام الماضى، فيما تكشف الإحصائيات عن أن مصر زارها خلال الـ6 شهور الأولى من عام 2025 نحو 8.7 مليون سائح جلبوا إيرادات تجاوزت الـ8 مليارات دولار.