دعا أمين مساعد اتحاد الصحفيين ببريطانيا شيموس دولي، إلى تحقيق دولي بشأن استهداف صحفيّ غزة، الذي يحدث بوتيرة سريعة ومستمرة وغير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية.

وأضاف خلال تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، صباح الثلاثاء، أن استهداف الصحفيين يعد انتهاكًا صارخًا لاتفاقية جينيف، مشددًا على أن الصحفيين مدنيون ويجب حمايتهم.

وذكر أن صحفيّ غزة يتعرضون لاستهداف متعمد؛ في محاولة لإسكات صوتهم، ومنعهم من نقل حقيقة الوضع المأساوي داخل القطاع.

وقال إن الاستهداف المتعمد للصحفيين يؤثر على الإعلام المستقل، كما أنه يؤدي إلى استمرار ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية.

وشدد على أهمية مبادرة إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار، إضافة إلى إطلاق حماس سراح جميع المحتجزين لديها.

وأكد أهمية اتخاذ إجراءات مختلفة لوقف الحرب والهجوم على المستشفيات وقتل المدنيين، مضيفًا: «لابد من التزام أخلاقي على الدول والحكومات للتأثير وممارسة النفوذ على الحكومة الإسرائيلية».

والاثنين، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الصحفيين منذ 7 أكتوبر 2023 إلى 246، عقب استشهاد 6 صحفيين؛ بينهم 5 بهجوم مستشفى ناصر، والسادس في منطقة «المواصي» بخان يونس.

ويعد استهداف الجيش الإسرائيلي للصحفيين الاثنين، هو الثاني في أقل من شهر، بعدما استهدف في 10 أغسطس الجاري، 6 صحفيين بينهم 5 من قناة «الجزيرة».

ومنذ بدء الإبادة الجماعية بغزة، يتعمد الجيش الإسرائيلي استهداف القطاعات الحيوية والعاملين في المجال الإنساني، من مستشفيات وطواقم طبية وصحفية ورجال دفاع مدني، رغم المطالبات الحقوقية الدولية والأوروبية المتكررة بتحييدهم عن الاستهداف.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، خلّفت 62 ألفا و744 شهيدا، و158 ألفا و259 جريحا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 300 فلسطيني، بينهم 117 طفلا.