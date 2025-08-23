أوكسفام: الوضع في غزة كارثي ونتوقع تفاقمه

قال المتحدث باسم أوكسفام في غزة كريس ماكنتوش، للجزيرة، إن إعلان المجاعة في غزة يتماشى مع ما رأته فرق المنظمة على الأرض، مشيرا إلى أنه إذا فتحت المعابر يمكن مواجهة المجاعة في القطاع "ولكن هذا لا يحدث".

وأعرب ماكنتوش عن توقعه بأن يتفاقم سوء الوضع "الكارثي" في غزة، مضيفا "نعمل مع الوكالات الأممية لتحديد الاحتياجات في القطاع"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي سابقة هي الأولى منذ بدء الحرب، أعلنت هيئة مدعومة من الأمم المتحدة رسمياً المجاعة في قطاع غزة، مؤكدة أن نصف مليون شخص يواجهون خطر الجوع "الكارثي". ويأتي هذا الإعلان بعد شهور من التحذيرات المتصاعدة من منظمات الإغاثة والخبراء بشأن التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية داخل القطاع.

وفي أول تعليق له عقب إعلان التقرير، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الحاجة إلى "وقف فوري لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن، ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق"، مضيفاً أن إسرائيل "مُلزمة قطعاً بموجب القانون الدولي بتأمين وصول الإمدادات الغذائية والطبية إلى السكان" في القطاع.