بدء احتفالية حزب الوفد بذكرى سعد زغلول ومصطفى النحاس

بدأت منذ قليل، احتفالية حزب الوفد بذكرى رحيل الزعيمين، سعد زغلول ومصطفى النحاس، واللذين انتقلا الى جوار ربهما في مثل هذا اليوم في عامي 1927 و 1965، بضريح سعد بوسط القاهرة.

وبأعلام مصر والحزب، تجمع شباب الحزب أمام الضريح، مرتدين سترات مكتوب عليها شعارات الحزب، وسط صدح سماعات الموسيقي بالأغاني الوطنية.

ويحضر الاحتفالية الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الوفد، وقيادات ورموز الحزب وجماهير الوفد من المحافظات.

ويلقي يمامة خطابا أمام الوفديين، يتحدث فيه عن هذه الذكرى وتأثيرها في وجدان المصريين، وما قدمه الزعيمين من أعمال جليلة لخدمة مصر و شعبها.

وكان معهد الوفد للدراسات السياسية قد أعد مسبقا جناحا خاصا داخل الضريح لإهداء جمهور الحاضرين مطبوعات متخصصة في تاريخ الوفد ودوره الوطني عبر مائة عام.