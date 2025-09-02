انطلق منذ قليل، الفاصل الغنائي الأول، من احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف، على المسرح الكبير بدار أوبرا القاهرة، بمشاركة مطربي الموسيقي العربية بالأوبرا أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي وأميرة أحمد ومصاحبة الأوركسترا الاحتفالى بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام.

وقدم نجوم الموسيقى العربية، "موسيقى المولد"، من تأليف أحمد فؤاد حسن، وأداء الأوركسترا، فيما قدم الفنان أحمد حسن "ألفين صلاة على النبي"، من كلمات إمام الصفطاوي، وألحان عبدالعظيم عيد.

وقدمت الفنانة أنغام مصطفى "محمد رسول الله"، من كلمات عبدالفتاح مصطفى، وألحان جمال سلامة، بينما قدمت الفنانة أميرة أحمد "أم النبي"، من كلمات عبدالسلام أمين، وألحان جمال سلامة، بينما اختتم الفنان مصطفى النجدي هذا الفاصل بـ "اتعلمي يا دنيا"، من كلمات علية الجعار، وألحان محمد قابيل.



ومن المقرر أن يقدم الفنان محمد ثروت الفاصل الثاني، بباقة مختارة من الإبتهالات والقصائد الدينية التى تصور شمائل الرسول الكريم وتبرز القيم النبيلة للدين الإسلامي منها روضة الهادى، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبى، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لاجل النبى، وعليك سلام الله، يارسول الإنسانية ومتجمعين عند النبى.

تأتي الإحتفالية ضمن برنامج الفعاليات الذي تنظمه وزارة الثقافة و دار الأوبرا للإحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية وعرض جانباً من الإبداع الروحاني للأمة سعياً لتعميق الإرتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن وإبراز الدور الحضاري للفنون في نشر رسائل السلام والمحبة.