أعلنت مالي وبوركينا فاسو فرض حظر متبادل على سفر المواطنين الأمريكيين، ردًا على إجراء مماثل اتخذته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الأيام الماضية.

وقالت الدولتان الواقعتان في غرب إفريقيا، في بيانين منفصلين صادرين عن وزارتي خارجيتهما في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، إن القرار يأتي استنادًا إلى مبدأ «المعاملة بالمثل»، وذلك عقب إعلان البيت الأبيض، في 16 ديسمبر الجاري، إضافة مالي وبوركينا فاسو وخمس دول أخرى إلى قائمة الدول الخاضعة لحظر سفر كامل.

وأوضح البيت الأبيض أن الحظر الموسع، المقرر دخوله حيز التنفيذ في الأول من يناير، يشمل «الدول التي تعاني من قصور واضح ومستمر وشديد في إجراءات الفحص والتدقيق وتبادل المعلومات»، معتبرًا أن ذلك يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من «التهديدات المحدقة بالأمن القومي والسلامة العامة».

وبحسب ما أوردته وكالة «رويترز»، ذكرت حكومة مالي أن قرار واشنطن إدراجها ضمن قائمة حظر السفر جاء «دون أي تشاور مسبق»، مؤكدة أن المبررات التي ساقتها الإدارة الأمريكية «لا تعكس التطورات الفعلية على أرض الواقع».

وأشارت الوكالة إلى أن مالي وبوركينا فاسو ليستا أول دولتين تتخذان إجراءات مماثلة بحق المواطنين الأمريكيين، ردًا على قيود السفر التي فرضها ترامب.

فقد نقلت وكالة الإعلام الحكومية في النيجر المجاورة عن مصدر دبلوماسي قوله إن نيامي أعلنت، في 25 ديسمبر، وقف إصدار تأشيرات الدخول للمواطنين الأمريكيين، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.

كما أعلنت تشاد، في يونيو الماضي، تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين الأمريكيين، بعد إدراجها ضمن قائمة سابقة ضمت 12 دولة خاضعة لقيود السفر الأمريكية.