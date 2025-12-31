في أول أسبوع عرض، حقق فيلم «خريطة رأس السنة» بطولة ريهام عبدالغفور إيرادات بلغت 2 مليون و181 ألف جنيه.

واحتل الفيلم المركز الخامس في منافسات شباك التذاكر، بعدما حصد 233 ألف جنيه أمس فقط، ليصل إجمالي ما حققه خلال أسبوع عرضه الأول إلى 2 مليون و181 ألف جنيه، بما يعادل نحو 13 ألف تذكرة.

الفيلم من تأليف يوسف وجدي، وإخراج رامي الجندي، ويشارك في بطولته كل من ريهام عبد الغفور، ومحمد ممدوح، وأسماء أبو اليزيد، وهنادي مهنا، وآسر أحمد حمدي، ومصطفى أبو سريع.

وتدور أحداث الفيلم حول شابة من ذوي متلازمة داون تجد نفسها مجبرة على خوض رحلة غير معتادة، عقب تعرض عائلتها لأزمة مفاجئة. وبرفقة ابن شقيقتها، تنطلق في محاولة للعثور على الأم التي اختفت بعد وفاة الأب بشكل صادم. وخلال رحلتهما الطويلة، يواجه الثنائي سلسلة من العقبات والمواقف المؤثرة التي تختبر قوتها الداخلية وقدرتها على حماية الطفل، وفي الوقت نفسه تعرّفها على عالم جديد تمامًا لم تكن مستعدة له.