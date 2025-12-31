نجحت مباحث رعاية الأحداث بوزارة الداخلية في إنقاذ 16 طفلًا من استغلالهم في أعمال التسول بالقاهرة، وضبط 10 متهمين قاموا باستغلالهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وكشفت التحريات أن المتهمين، وعددهم 10 أشخاص، بينهم 9 رجال وسيدة واحدة، ولأربعة منهم معلومات جنائية، استغلوا أطفالًا أحداثًا في أعمال التسول واستجداء المارة، إلى جانب بيع السلع بطريقة إلحاحية، في عدد من مناطق محافظة القاهرة، ما عرّض الأطفال للخطر أثناء ممارستهم تلك الأنشطة غير القانونية.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا باستغلال الأطفال والاستيلاء على المتحصلات المالية الناتجة عن تلك الأنشطة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما قامت الأجهزة الأمنية بتسليم الأطفال المجني عليهم إلى ذويهم، مع أخذ التعهدات اللازمة بحسن رعايتهم، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإيداع من تعذّر الوصول إلى ذويهم بإحدى دور الرعاية الاجتماعية.