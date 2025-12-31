إسرائيل تسجل أدنى معدل نمو سكاني في تاريخها

أظهر تحليل جديد أن معدل النمو السكاني الإسرائيلي تراجع هذا العام إلى نحو 0.9% فقط، وهو الأدنى منذ قيام الاحتلال، في مؤشر على دخوله مرحلة ديموغرافية مختلفة.

وأظهر التحليل، الذي أجراه مركز «تاوب»، ونشرته شبكة «قدس» الإخبارية، أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، نادرا ما هبطت وتيرة نمو السكان لدى الاحتلال عن 1.5% سنويا، لكن تقديرات هذا العام تشير إلى نمو أقل من 1% للمرة الأولى، مع تسجيل نحو 101 ألف زيادة سكانية فقط (قرابة 1%).

ويرى تحليل مركز تاوب وغيره من التقارير أن هذا التراجع مرتبط بثلاثة عوامل مركبة، بينها: ارتفاع عدد الوفيات مقارنة بالسنوات السابقة، وتباطؤ مستمر في معدلات الخصوبة، وصافي هجرة سلبي، حيث يغادر الاحتلال عدد من الإسرائيليين يفوق عدد المهاجرين الجدد ومن يعودون من الخارج.

ورغم أن الاحتلال ما زال يعد من حيث النمو السكاني أعلى من أغلب الدول المتقدمة، فإن استمرار هذا الاتجاه قد يعني انتقاله إلى مسار نمو أشبه بدول أوروبا، مع تباطؤ واضح في زيادة عدد السكان.

ويربط النقاش الدائر في الأوساط البحثية بين هذه التحولات وبين قضايا إنتاجية الاقتصاد، وتركيبة سوق العمل، وأيضا الخريطة السياسية والاجتماعية مستقبلا.

وتشير بيانات الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 إلى أن اللافت هو الارتفاع المتواصل في عدد الإسرائيليين المولودين لدى الاحتلال الذين يختارون المغادرة، إذ ارتفع عددهم من أقل بقليل من 20 ألفاً عام 2022 إلى أكثر من 30 ألفاً في 2025.