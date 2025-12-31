شرعت جرافات إسرائيلية، الأربعاء، بعملية هدم منازل فلسطينية في مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال محافظ طولكرم عبدالله كميل، في بيان صحفي وصل الأناضول، إن قوات إسرائيلية بدأت تنفيذ قرار هدم 25 منزلا داخل مخيم نور شمس، في خطوة وصفها بأنها "تصعيد خطير يستهدف الوجود الفلسطيني في المخيمات، ويشكل عقابًا جماعيًا بحق المدنيين".

وأضاف كميل، أن عمليات الهدم تأتي في سياق سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا وتغيير الواقع الديمغرافي في المخيم.

وأشار إلى أن "العائلات المتضررة تواجه خطر التشريد في ظل استهداف وتدمير متواصل للبنية التحتية والمنازل، وما يرافق ذلك من معاناة إنسانية متفاقمة بحق المواطنين".

وجدد المحافظ دعوته إلى المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية "للتدخل العاجل لوقف جريمة العدوان بحق الفلسطينيين في مخيمي طولكرم ونور شمس، وبحق أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان".

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية صدقت، الجمعة، على هدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس، رغم الإقرار بأنها مبانٍ مدنية.

وقال مركز عدالة الحقوقي العربي في إسرائيل، الجمعة، إن المحكمة العليا أصدرت في وقت متأخر من مساء الأربعاء قرارًا برفض الالتماس الذي قدمه المركز وفلسطينيون من مخيم نور شمس ومناطق محاذية له، ضد أوامر هدم 25 بناية سكنية مدنية في المخيم.

ومنذ 21 يناير 2025، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير آلاف المنازل وتهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

ومنذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، كثفت إسرائيل إجراءاتها في الضفة الغربية، بما يشمل هدم المنازل وتهجير الفلسطينيين وتوسيع البناء الاستيطاني، في خطوات يقول فلسطينيون إنها تمهد لضم الضفة الغربية رسميًا.

وأسفر التصعيد الإسرائيلي من قوات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية عن استشهاد ما لا يقل عن 1104 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة إلى اعتقال ما يزيد على 21 ألفا، منذ 8 أكتوبر 2023.