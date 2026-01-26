حزب الله: لسنا على الحياد في أي حرب تستهدف إيران

قال الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم، الإثنين، إن الحزب مستهدف بالعدوان الإسرائيلي المحتمل على إيران، مؤكداً الاستعداد للدفاع عن النفس.

جاء ذلك في كلمة متلفزة بثتها قناة «المنار» التابعة للحزب، خلال لقاء تضامني مع إيران في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت.

وأضاف قاسم أن وسطاء أبلغوا الحزب بشكل واضح بأن «الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي يفكران في عدة احتمالات، منها ضرب حزب الله أولًا ثم إيران، أو ضرب إيران أولًا ثم حزب الله، أو ضرب الاثنين معًا»، من دون أن يحدد هوية هؤلاء الوسطاء.

وأوضح أن «جهات عدة» وجّهت له سؤالًا مباشرًا حول ما إذا كان حزب الله سيتدخل في حال ذهاب الولايات المتحدة وإسرائيل إلى حرب مع إيران.

وقال قاسم: «أمام هذه الاحتمالات وأمام العدوان الذي لا يفرّق بيننا، نحن معنيون بما يجري ومستهدفون بالعدوان المحتمل ومصممون على الدفاع».

وأشار إلى أن تفاصيل التصرف يحددها مسار المعركة والمصلحة القائمة، على حد تعبيره، مضيفًا أن «حزب الله ليس حياديًا في هذا الشأن».

وفي ما يتعلق بالتهديد باغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قال قاسم إن «أي تهديد من هذا النوع، سواء صدر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو غيره، يعني تهديد ملايين، بل عشرات الملايين وأكثر».

وأضاف: «هذا أمر لا يمكن السكوت عنه»، مؤكدًا أن الحزب معني باتخاذ جميع الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي تهديد من هذا النوع.

وأوضح أن المسؤولية، من منطلق الإيمان والقناعة والواجب، تفرض على الجميع «التصدي لهذا التهديد».

وفي وقت سابق اليوم، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده سترد ردًا شاملًا على أي هجوم عسكري تتعرض له.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده بقائي، بحسب وكالة أنباء «تسنيم» الإيرانية، ردًا على سؤال بشأن استعدادات الولايات المتحدة لشن هجوم على إيران.

وقبل ساعات، قالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، في بيان نشرته عبر منصة «إكس»، إن «المجموعة الضاربة لحاملة الطائرات أبراهام لينكولن تنتشر حاليًا في الشرق الأوسط لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين».

وكانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، السبت، بأن حاملة الطائرات «لينكولن» وثلاث مدمرات مرافقة وصلت، الجمعة، إلى المحيط الهندي في طريقها إلى منطقة عمليات القيادة المركزية الأمريكية بخليج عمان، في ظل التهديدات الأمريكية لإيران.

وفي يونيو 2025، شنت إسرائيل، بدعم أمريكي، حربًا على إيران استمرت 12 يومًا، وردّت عليها طهران، قبل أن تعلن الولايات المتحدة وقفًا لإطلاق النار.