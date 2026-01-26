علق الدكتور تامر كمال، رئيس إدارة التنوع البيولوجي بقطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، على الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر مجموعة من الصيادين أثناء صيدهم القرش الحوتي، أحد الكائنات البحرية المسالمة والمهددة بالانقراض، بأسلوب وصفه بالوحشي.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» المذاع عبر قناة «الحياة»، متابعة وزارة البيئة، وعلى رأسها الدكتورة منال عوض وزيرة البيئة، لكافة الأحداث المرتبطة بحماية الطبيعة، مشيرًا إلى احترام الدولة للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الموارد الطبيعية والبيئة الفريدة.

وقال إن مصر تتبنى منهجية للحفاظ على البيئة بشكل مستدام، مضيفًا أن نشر مثل هذه الفيديوهات يقلل من الجهود المبذولة، خاصة عند استهداف وتصوير عملية اصطياد وحشية لأحد أكبر الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وأوضح أن القرش الحوتي ينتمي لفصيلة القروش، ولا يمثل أي خطورة لعدم امتلاكه أسنانًا، لافتًا إلى أنه يزن نحو 20 طنًا، ويتراوح طوله بين 9 و18 مترًا، ويعيش لأكثر من 80 عامًا، وينضج بين 15 و20 عامًا، ولا تتجاوز أعداده المئات على مستوى العالم.

وأضاف أنه غير مناسب للاستهلاك الغذائي، نظرًا لطول عمره الذي قد يؤدي إلى تراكم بعض العناصر الضارة، موضحًا أن استهدافه يتم أحيانًا لأغراض الغش التجاري، ببيعه في صورة فيليه غير معروف المصدر أو بأسعار مرتفعة، مشيرًا إلى أن عملية الصيد والتقطيع تمت بطريقة وحشية بهدف الاستفادة القصوى منه وإلقاء ما تبقى في المياه.

وأشار إلى أن الحوادث البحرية قد تقع أحيانًا بالصدفة، وأن الصيادين في مثل هذه الحالات يستخرجون الكائنات البحرية من الشباك ويعيدونها إلى المياه مرة أخرى.

وتحدث عن القيمة الاقتصادية للقرش الحوتي في الترويج السياحي، باعتباره من العناصر البيئية المهمة في البحر الأحمر، لافتًا إلى أن أعداد السائحين تصل إلى نحو 18 مليون سائح لزيارة الكائنات البحرية المميزة ومراقبة حركتها في المياه.

وفيما يتعلق بالعقوبات المتوقعة، أوضح أن الأمر ينقسم إلى شقين: الأول جنائي مرتبط بعملية الصيد نفسها، والثاني تعويض مدني عن الضرر البيئي الناتج عن اصطياد كائن قد يصل عمره إلى 80 عامًا، وهو ما قد تصل قيمته إلى ملايين الدولارات.

وكانت وزارة البيئة أعلنت، في بيان سابق، القبض على عدد من الصيادين المتورطين في واقعة صيد القرش الحوتي، عقب رصد مقاطع فيديو توثق الحادثة، مؤكدة التنسيق مع الجهات المعنية وضبط المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة، مع استمرار جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحياة البحرية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تهدد الكائنات البحرية عبر تطبيق «واتس آب» وزارة البيئة على الرقم 01222693333.