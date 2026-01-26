أُقيمت اليوم منافسات الجولة الحادية عشرة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، والتي شهدت منافسات قوية بين الفرق الثمانية المشاركة.

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز الأهلي، والاتحاد السكندري، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، على حساب كل من الزمالك، وبتروجت، وسبورتنج، وسموحة.

وجاءت النتائج على النحو التالي:

الأهلي يفوز على الزمالك بنتيجة 89–88.

الاتحاد السكندري يتغلب على بتروجت بنتيجة 101–88.

المصرية للاتصالات تتخطى سموحة بنتيجة 74–66.

الجزيرة يهزم سبورتنج بنتيجة 90–57.

وتُقام منافسات الدور الترتيبي لدوري السلة الممتاز بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز على نقطتين مقابل نقطة واحدة للخاسر، وذلك لترتيب الفرق من الأول إلى الثامن وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، وهي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجت، وسموحة.

وتُعد بطولة الدوري الممتاز لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الإفريقي، والذي يمثل بوابة الوصول إلى كأس العالم للأندية.