الجيش السوداني يعلن كسر حصار قوات الدعم السريع لبلدة رئيسية

قال الجيش السوداني اليوم الاثنين، إنه كسر الحصار الذي فرضته قوات الدعم السريع شبه العسكرية على بلدة رئيسية في منطقة كردفان بوسط البلاد خلال الحرب الأهلية الراهنة.

وذكر الجيش في بيان أنه فتح طريقا يؤدي إلى مدينة الدلنج في ولاية جنوب كردفان التي حاولت قوات الدعم السريع السيطرة عليها منذ أشهر. وتعني السيطرة على المدينة السيطرة على خطوط إمداد رئيسية.

وأضاف بيان الجيش أن قواته ألحقت بالعدو خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

ولم يصدر تعليق فوري من قوات الدعم السريع التي تخوض حربا مع الجيش منذ ما يقرب من ثلاثة أعوام.

وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع للاستيلاء على السلطةقرابة 40ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30% من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة، بحسب منظمة الصحة العالمية،