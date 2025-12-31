المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: الاحتلال منع دخول 132 ألف شاحنة مساعدات خلال عام 2025

كشفت إحصائية خاصة تلقتها وكالة «صفا»، حول عمل معابر قطاع غزة خلال عام 2025، أن 220 هو عدد الأيام التي أغلق الاحتلال فيها المعابر خلال العام.

وقال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة، لوكالة «صفا»، يوم الأربعاء، إن الاحتلال منع 132,000 شاحنة مساعدات إنسانية من الدخول إلى قطاع غزة خلال عام 2025.

وأشار إلى دخول 1460 شاحنة وقود فقط إلى قطاع غزة - من أصل 18,250 شاحنة وقود كان يفترض دخولها - وتشمل السولار وغاز الطهي.

ولفت إلى أن الاحتلال استهداف أكثر من 40 مطبخاً خيرياً و50 مركز توزيع، مشيرًا إلى استشهاد 500 عامل إغاثة ومتطوع خلال عام 2025.

وفي وقت سابق، حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إسرائيل من أن تعليق عمل المنظمات غير الحكومية في غزة سيُعوق إيصال المساعدات الحيوية إلى القطاع.

وقالت المفوضة الأوروبية للمساواة والاستعداد وإدارة الأزمات حجة لحبيب، في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، إن «خطط إسرائيل لمنع عمل المنظمات غير الحكومية الدولية في غزة تعني عرقلة وصول المساعدات المنقذة للحياة».

وذكرت أن «الاتحاد الأوروبي كان واضحًا في موقفه، وأن قانون تسجيل المنظمات غير الحكومية لا يمكن تطبيقه بصيغته الحالية».

وشددت على ضرورة رفع جميع العوائق أمام الوصول الإنساني، مشيرة إلى أن القانون الدولي الإنساني لا يترك مجالًا للشك في هذا الشأن، إذ يجب أن تصل المساعدات إلى من هم في أمسّ الحاجة إليها.