دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية

قالت منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في السودان دينيس براون، إن الأوضاع الإنسانية الراهنة في البلاد صادمة للغاية، في ظل اتساع رقعة المعارك وما نتج عنها من نزوح آلاف المواطنين، خاصة من مدينة الفاشر.

وأوضحت خلال مداخلة عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن فرق الأمم المتحدة تعمل في ظروف بالغة الصعوبة لتأمين الحد الأدنى من الموارد الأساسية للمدنيين، الذين يواجهون أوضاعًا إنسانية قاسية نتيجة الحرب والحصار المستمرين.

وأضافت براون، أن الأمم المتحدة أجرت مفاوضات مع عدة أطراف داخل السودان بهدف الإبقاء على وسائل اتصال آمنة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، مشيرة إلى أن العمل الإنساني لم يكن ممكنًا إلا بعد الحصول على ضمانات أمنية، تسمح بتيسير حركة الفرق الإنسانية وضمان سلامتها أثناء أداء مهامها في ظل الوضع الأمني المعقد.

وأكدت أن الجهود الحالية تركز بالدرجة الأولى على دعم المدنيين والنازحين في مدينة الفاشر، من خلال تقديم مزيد من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية، موضحة أن الأمم المتحدة حرصت على توفير ممرات آمنة لإيصال الإمدادات إلى المدنيين.

وشددت منسقة الشئون الإنسانية للأمم المتحدة على أن العمل الإنساني مستمر، رغم التحديات الكبيرة التي تفرضها الحرب والحصار المفروضين على عدد من المناطق السودانية.

وتشير التقارير وتحليلات صور الأقمار الصناعية التي اطلعت عليها وكالة «فرانس برس» إلى أن سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر في نهاية أكتوبر 2025، بعد حصار دام 18 شهراً، ترافقت مع فظائع جماعية شملت المذابح والتعذيب والعنف الجنسي. كما تظهر الصور ما يشتبه في كونه مقابر جماعية.

واندلع الصراع في السودان بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" في أبريل 2023.

وأدت هذه الحرب إلى أسوأ كارثة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة، كما أسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد أكثر من 11 مليوناً من منازلهم.