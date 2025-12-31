وزارة التعليم الفلسطينية: استشهاد 7488 طالبا جراء العدوان الإسرائيلي منذ بداية 2025

قالت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، إن 7488 طالبا استُشهدوا، وأصيب 10 آلاف و557 آخرين، جراء عدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والضفة منذ بداية عام 2025.

وأوضحت في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العام الجاري وصل إلى أكثر من 7448، والذين أصيبوا إلى 10130، فيما استُشهد في الضفة 38 طالبا وأصيب 327 آخرون، إضافة إلى اعتقال 324.

وأشارت إلى استشهاد 415 معلما وإداريا، وإصابة 912 بجروح في قطاع غزة والضفة، واعتتقال أكثر من 48 في الضفة.

ولفتت إلى أن الاحتلال استهدف خلال عام 2025 جامعات بيرزيت والقدس والخليل وبوليتكنك فلسطين، كما استهدف عددا من مدارس التحدي منها: مدرسة شلال العوجا، وخلة عميرة، وبدو الكعابنة، وخلة الضبع، ويانون.

يشار إلى أن الاحتلال دمر خلال عدوانه على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر، 172 مدرسة حكومية بالكامل، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة «الأونروا» للقصف والتخريب.

فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي، أما في الضفة فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب، و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب.