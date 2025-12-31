جبران: رقمنة خدمات وزارة العمل والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى الرقمية

- المنظومة تستهدف رقمنة "كعب العمل" وتراخيص مزاولة الحرفة ومنظومة العمالة غير المنتظمة وإصدار تصاريح عمل الأجانب

بحث محمد جبران، وزير العمل، خلال اجتماع عقده أمس مع محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتحول الرقمي، سبل تسريع إطلاق خدمات وزارة العمل على «بوابة مصر الرقمية»، وتطوير منظومة العمل الرقمية بالوزارة.

وتناول الاجتماع، بحسب بيان صدر اليوم، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين وزارتي العمل والاتصالات، من خلال إعداد بروتوكولات تعاون تستهدف رقمنة الخدمات التي تقدمها وزارة العمل، والانتقال الكامل من النظم الورقية إلى النظم الرقمية، وفق خطة تنفيذية واضحة بجدول زمني محدد، تتضمن حصر الاحتياجات التقنية واللوجستية اللازمة لضمان كفاءة التطبيق وسهولة الاستخدام.

وأكد وزير العمل أن الأولوية القصوى تتمثل في تيسير الإجراءات على المواطنين، عبر توفير دورة عمل إلكترونية متكاملة على بوابة مصر الرقمية، تشمل إصدار شهادات القيد «كعب العمل»، وقياس مستوى المهارة، وتراخيص مزاولة الحرفة، إلى جانب خدمات منظومة العمالة غير المنتظمة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، فضلًا عن إصدار تصاريح عمل الأجانب.

وشدد جبران على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا، وإنما ضرورة حتمية لتحقيق الشفافية، ومكافحة الفساد الإداري، وتقديم خدمات عصرية تليق بالمواطن المصري، وتواكب مستهدفات الدولة في بناء الجمهورية الجديدة.

كما ناقش اللقاء أهمية التكامل والربط الشبكي بين منصات وزارة العمل وبوابة مصر الرقمية، وتحقيق الربط المعلوماتي مع الجهات والوزارات المعنية، وعلى رأسها التأمينات الاجتماعية والسجل التجاري، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الإنجاز ورفع كفاءة الخدمات، مع تحديد المتطلبات التكنولوجية اللازمة لمواكبة التطور العالمي في هذا المجال.

واستعرض الجانبان سبل تطوير منصات التدريب الرقمية المعتمدة، وتحقيق الربط الذكي بينها وبين منصات التشغيل، بما يسهم في بناء منظومة متكاملة تبدأ بتأهيل وتدريب الشباب وتنتهي بتوفير فرص عمل لائقة تتوافق مع احتياجات سوق العمل، إلى جانب بحث آليات التمويل والدعم الفني لضمان استدامة هذه البرامج.

واتفق الطرفان على عقد لقاءات دورية مكثفة لمتابعة مراحل التنفيذ على أرض الواقع، والتنسيق المستمر لضمان جودة التشغيل واستدامة وتحديث الخدمات الرقمية بشكل دوري.