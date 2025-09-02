رئيس الأركان الإسرائيلي: بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير، خلال اجتماع مع جنود الاحتياط، عن بدء العملية البرية بالفعل في قطاع غزة وتكثيفها.

وقال زامير اليوم الثلاثاء، وفقا لما ورد على قناة الجيش الإسرائيلي على تليجرام: "لقد بدأنا بالفعل العملية البرية في غزة - لا ترتكبوا أخطاء".

وأضاف: "نحن بالفعل ندخل أماكن لم ندخلها من قبل".

وزعم زامير أن حماس لن يكون لديها مكان للاختباء. وقال: "لن نوقف الحرب حتى نهزم هذا العدو".

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في استدعاء المزيد من جنود الاحتياط اليوم الثلاثاء، بعد إعلان سابق عن تعبئة 60 ألف جندي احتياطي للاستيلاء المخطط له على مدينة غزة.

ويعتزم مئات من جنود الاحتياط رفض التعبئة.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الإسرائيلية، أعلنت مجموعة من حوالي 400 جندي احتياط اليوم الثلاثاء أنهم سيرفضون الامتثال لاستدعاء محتمل.

وقال أحدهم: "نحن نرفض المشاركة في حرب بنيامين نتنياهو غير القانونية ونرى أن واجبنا الوطني هو الرفض ومطالبة قادتنا بالمساءلة". وزعموا أن الاحتلال المخطط له لمدينة غزة لا يعرض حياة الجنود للخطر فحسب، بل يعرض أيضا حياة المحتجزين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حركة حماس.

وفي غضون ذلك، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باللغة العربية إن إخلاء مدينة غزة أمر لا مفر منه.

وخاطب السكان في منشور على منصة إكس للتواصل الإجتماعي زاعما أنه يجري تجهيز خيام وخط أنابيب مياه في جنوب قطاع غزة.