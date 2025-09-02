مراسل القاهرة الإخبارية من غزة: القصف الإسرائيلي يتصاعد بكثافة على المدينة

قال بشير جبر، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من مدينة دير البلح، إن أعداد الشهداء في قطاع غزة شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الساعات الأخيرة، حيث ارتفع العدد من نحو 60 شهيدًا إلى ما يقارب 100 شهيد، في ظل تصعيد عسكري إسرائيلي عنيف يستهدف مختلف مناطق القطاع.

وأوضح جبر، خلال رسالته على الهواء، أن وتيرة القصف الإسرائيلي تصاعدت بشكل ملحوظ، لا سيما في مدينة غزة، التي تعرضت اليوم لقصف جوي ومدفعي كثيف طال جميع أحيائها من الشرق إلى الغرب، ومن الشمال إلى الجنوب، بما في ذلك أحياء الزيتون والصبرة وأبو اسكندر والصفطاوي.

وأشار إلى أن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد نحو 43 فلسطينيًا في قلب مدينة غزة فقط، بينما استُهدفت أيضًا مناطق وسط المدينة مثل حي النصر وحي الشيخ رضوان، بالإضافة إلى مخيمات البريج والنصيرات ودير البلح في المحافظة الوسطى، حيث سقط حوالي 14 شهيدًا منذ فجر اليوم وحتى اللحظة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، أكد جبر أن القصف مستمر بوتيرة مرتفعة، وأسفر عن سقوط أكثر من 35 شهيدًا، بينهم 10 فلسطينيين – 6 منهم أطفال – استُشهدوا في منطقة المواصي جراء استهداف طائرة إسرائيلية لمجموعة من النازحين كانوا يصطفون للحصول على المياه.

ولفت إلى أن الطائرات الحربية والاستطلاعية الإسرائيلية لا تزال تحلق بكثافة في أجواء القطاع، ما يشير إلى احتمالية استمرار الغارات خلال الساعات القادمة.