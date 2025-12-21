استشهاد 3 نساء وفقدان زوجين من عائلة واحدة جراء انهيار منزل في مدينة غزة

لقيت ثلاث نساء من عائلة واحدة حتفهم، وفُقِد آخران، صباح اليوم الأحد، في انهيار منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

وأفادت وكالة «وفا» نقلا عن مصادر طبية، باستشهاد كل من: إيمان لبد، وجنى أكرم لبد، وسندس محمد لبد، وفقدان الزوجين محمد سعيد لبد، ورانية محمد لبد، في انهيار منزلهما في الحي المذكور، بسبب التصدعات التي لحقت به جراء قصف الاحتلال المتواصل، ما أدى إلى انهياره على رؤوس ساكنيه.

جدير بالذكر أن عشرات المنازل قد انهارت مؤخرا، بسبب تضررها بشكل مباشر من القصف المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر عام 2023، ومع اشتداد المنخفضات الجوية، ما أسفر عن وقوع ضحايا وإصابات وأضرار مادية فادحة.

ويأبى المواطنون ترك منازلهم المتصدعة والمنهارة، بسبب الأوضاع الكارثية التي يعيشونها، وتفاقم معاناتهم جراء المنخفضات الجوية، وتضرر آلاف المنازل بفعل العدوان.