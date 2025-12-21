استئناف إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من معبر رفح البري لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية

استأنفت الجهات الإشرافية المختصة، اليوم الأحد، إدخال شاحنات المساعدات الإنسانية من بوابة فرعية عند معبر رفح البري، باتجاه معبر كرم أبو سالم؛ لتسليمها إلى الجهات الفلسطينية الإغاثية.

وصرح مصدر مختص عند معبر رفح البري لـ«الشروق»، بأنه دخلت شاحنات محمّلة بآلاف الأطنان من المواد الطبية، والسلال الغذائية، والخيام، والبطاطين، والمفروشات، والملابس الشتوية، والمواد البترولية، والتي قدمتها عدة مؤسسات مصرية وعربية، ومنظمات تابعة للأمم المتحدة، تحت إشراف الهلال الأحمر.

وأضاف المصدر، أن إجمالي عدد الشاحنات التي دخلت من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم منذ 27 يوليو الماضي وحتى الخميس الماضي بلغ 18 ألفًا و847 شاحنة مساعدات إنسانية وإغاثية لصالح سكان قطاع غزة، بإجمالي حمولة تُقدَّر بنحو 245 ألف طن تقريبًا.

وأشار إلى أن إجمالي عدد شاحنات المواد البترولية بلغ 468 شاحنة منذ بدء الأزمة، محمّلة بأكثر من 135 ألف طن من السولار والغاز والبنزين اللازم لتشغيل المستشفيات والأفران داخل القطاع.

وبحسب إحصائية سابقة، فإنه منذ 7 أكتوبر 2023 دخلت 37 ألفًا و412 شاحنة مساعدات متنوعة من معبر رفح البري، و28 ألفًا و584 طنًا من الغاز، و60 ألفًا و345 طن سولار، و1266 طن بنزين، خلال الفترة السابقة لتوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة من الجانب المصري في 27 مارس الماضي.