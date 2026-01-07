ألمانيا: أمريكا لم تثبت لمجلس الأمن شرعية تحركاتها في فنزويلا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تثبت بشكل مقنع في إحاطة أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة هذا الأسبوع أن تحركاتها في فنزويلا تتوافق مع القانون الدولي.

وأضاف المتحدث: "لاحظنا أن مجلس الأمن لم يتوصل إلى تقييم مشترك" بشأن تصنيف هذه التحركات خلال الاجتماع، وفقاً لوكالة "رويترز".

وتابع: "هذا هو الوضع الراهن على حد علم الحكومة الألمانية".

والسبت، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شن هجوم واسع النطاق ضد فنزويلا، أسفر عن اعتقال رئيسها نيكولاس مادورو وزوجته، واقتيادهما إلى الولايات المتحدة.

وصرح ترامب بأن الولايات المتحدة ستواصل "إدارة الأمور في فنزويلا حتى تحقيق انتقال آمن ومناسب ومعقول للسلطة" هناك.