مساعد بوتين: تغييرات أوروبا وأوكرانيا لخطة أمريكا لم تحسن فرص السلام

قال يوري أوشاكوف كبير مساعدي الرئيس الروسي لشئون السياسة الخارجية، اليوم الأحد، إنه متأكد من أن فرص السلام في أوكرانيا لم تتحسن بعد التغييرات التي أدخلها الأوروبيون والأوكرانيون على الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب.

وأضاف أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه ليست توقعات.. أنا على يقين من أن المقترحات التي طرحها الأوروبيون والأوكرانيون أو يحاولون طرحها لا تحسن الوثيقة بالتأكيد ولا تحسن إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد"، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ويناقش مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون إدخال تغييرات على المقترحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من 4 سنوات، وإن كان من غير الواضح بالضبط ما هي التغييرات التي أدخلت على المقترحات الأمريكية الأصلية.

والتقى مفاوضون أمريكيون بمسئولين روس في ولاية فلوريدا أمس السبت، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص كيريل دميترييف للصحفيين بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن المحادثات كانت بناءة وستستمر اليوم الأحد.

من جانبه، دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الولايات المتحدة إلى ممارسة مزيد من الضغط على روسيا لإنهاء الحرب، تزامنا مع توافد دبلوماسيين إلى ميامي للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات.

وكشف زيلينسكي أن واشنطن اقترحت عقد أول مفاوضات مباشرة بين أوكرانيا وروسيا منذ ستة أشهر، غير أنه شكك في إمكان أن يأتي اجتماع من هذا القبيل بـ"نتائج جديدة".

لكنه أكد أن الولايات المتحدة وحدها قادرة على إقناع روسيا بإنهاء الحرب في بلاده، داعيا واشنطن إلى زيادة الضغط على روسيا لتحقيق ذلك.

وقال زيلينسكي: "على الولايات المتحدة أن تقول بوضوح: إذا لم يكن هناك مسار دبلوماسي، فسيكون هناك ضغط كامل"، مشيرا الى إمكان تزويد كييف بمزيد من الأسلحة وتوسيع نطاق العقوبات لتشمل الاقتصاد الروسي برمته.